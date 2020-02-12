شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم يدخل حسابات البدري قبل مواجهتي توجو في تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد سالم صانع ألعاب المقاولون العرب، في الحسابات الفنية لحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، والذي يستعد لخوض مباراتى توجو في الجولتين الثالثة والرابعة، بعد التعادل فى أول جولتين بتصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، أمام كل من كينيا وجزر القمر.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين، خلف كل من جزر القمر 4 نقاط، وكينيا بنقطتين، فيما يتذيل توجو ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

وتحدث أحد أعضاء الجهاز الفني مع هداف المقاولون بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة مع الفريق، حيث سجل سالم 5 أهداف منذ انطلاق الموسم الجاري، رغم مشاركته كبديل في أكثر المباريات، وكان من بينها أهدافا قاتله حصدت لذئاب الجبل انتصارات ثمينة.

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وكان سالم قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية بعد مباراة الأهلي وهو ماتسبب في غيابه عن مباريات طنطا وإنبي وبيراميدز على الترتيب.

وكان المقاولون قد فاز على طنطا بهدفين نظيفين، قبل أن يتلقى الهزيمة من إنبي بهدفين مقابل هدف، ثم الهزيمة أمام بيراميدز أمس في مباراة الجولة 17 بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يكون هداف ذئاب الجبل جاهزا للمشاركة في مباراة المقاولون المقبلة أمام النادي المصري، والتي تقام 19 فبراير الجاري ضمن منافسات دور ال 16 في كأس مصر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 42 نقطة، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة ويتبقى للفريق الأبيض مباراتين مؤجلتين.

من حانبه أكد عماد النحاس أن المقاولون أن لاعبي المقاولون بالغوا كثيرا في تحضير الهجمات وهو ما أثر على الفريق سلبا في مباراة بيراميدز، وقال مدرب الذئاب عقب اللقاء في تصريحات صحفية: "أعتقد أننا بالغنا كثيرًا في عملية التحضير مع العلم أننا نبهنا على اللاعبين أهمية تفادي مثل هذه الأخطاء، لكن اللاعبين مصممين على التحضير، في النهاية وقعنا في أخطاء ساذجة، ففي الشوط الأول أخطأنا في التغطية بشكلا كبير، والهدف الثاني أثبت ذلك وتركنا الكرة لأنطوي، لتسجيل الهدف الأول".