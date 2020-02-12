شكرا لقرائتكم خبر عن فى سابقة فريدة .. منتخب المينى فوتبول يضم ابن مدينة سانت كاترين محمود سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سابقة فريدة من نوعها، أن يتواجد لاعب من مدينة سانت كاترين فى صفوف أحدى المنتخبات الوطنية، التحق اللاعب محمود سليمان بقائمة المنتخب الوطنى للمينى فوتبول المنافس في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 حتى 13 مارس المقبل.

وتضم البطولة العربية للميني فوتبول مجموعتين الأولى رفقة «الصومال- الجزائر- لبنان»، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات «تونس- جيبوتي- السعودية- العراق.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الميني فوتبول كلاً من فاروق جعفرا مديراً فنياً ويعاونه محمد صلاح ابو جريشة ويتولي فكري صالح مهمه تدريب حراس المرمي، كما يتولي ياسر عبدالعزيز مهمة المنسق الاعلامي للمنتخب.

وهنأ أبناء سانت كاترين اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعى بوصوله لمنتخب الميني فوتبول .

وقال سليمان الجبالي المشرف الرياضي علي فريق كرة القدم بسانت كاترين إن اللاعب محمود سليمان لاعب موهوب ويمتاز بلياقة بدنية عالية، مشيرا إلي أن كل مدينة سانت كاترين احتفت باللاعب ودعا أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمنتخب لزيارة سانت كاترين.

وأضاف الكابتن عطية حميد مدرب الكرة بجنوب سيناء ومكتشف العديد من المواهب الكروية بجنوب سيناء، أن اللاعب ذو مهارات متميزة ولياقة بدنية ونال إعجاب مدرب منتخب الميني فوتبول .

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ومن جانبه أكد أحمد سمير رئيس اتحاد الميني فوتبول أن قبل تشكيل المنتخب زار معظم مراكز الشباب والأندية للبحث والتنقيب علي المواهب الكروية في كل ربوع مصر وخاصة المحافظات الحدودية قبل انطلاق البطولة العربية التي تستضيفها القاهرة .

وكان تم إنشاء ملعب بالنجيل الصناعي بسانت كاترين لفت أنظار عشاق كرة القدم بعد ظهوره علي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أوروبي وسط الجبال لأول مرة خلال هذا العام ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة .

وكان أعلن احمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول أنه حرصًا من اتحاد الميني فوتبول على المصلحة العامة للكرة المصرية ومؤازرة الفرق المصرية المشاركة في البطولة الأفريقية تقرر تأجيل موعد بدء البطولة العربية للمينى فوتبول إلى السبت 7 مارس القادم بدلا من موعدها السابق الذى كان مقررا فى الجمعه 28 فبراير الحالى.

وأضاف أحمد سمير أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد العربي للميني فوتبول حيث يتعارض يوم افتتاح البطولة العربية للميني الفوتبول والتي كان المقرر لها يوم 28 فبراير الجاري، مع مباراة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي والزمالك مع الترجي التونسي ببطولة دوري ابطال أفريقيا.

ولذلك تقرر تأجيل موعد حفل افتتاح البطولة العربية إلى يوم السبت الموافق 7 مارس على ان تكون المباراة النهائية يوم الجمعة 13 مارس.



اللاعب محمود سليمان