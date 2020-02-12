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وزير الرياضة يلتقى بشباب الفوج الخامس من الرحلات الشبابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفوج الخامس من الرحلات الشبابية التي تنطلق من الأقصر إلى أسوان، وتشمل عددًا من الجولات السياحية المتنوعة، وتهدف إلى الترويج للسياحة الداخلية.

 

وأكد وزير الرياضة أن الوزارة أصبحت تعمل بشكل متناغم مع عدد من شركات السياحة المتخصصة من خلال آليات تننفيذ تهدف إلى جذب أكبر عدد من شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية، للتعرف على تاريخ وحضارة البلد، وتنفيذ برامج ثقافية وترفيهية من خلال رحلات الوزارة المختلفة التي تنطلق أسبوعيًا إلى الأقصر وأسوان.

 

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت ٥ أفواج ووضعت الإدارة العامة للسياحة ، برنامج الأفواج الذى يتضمن عدة جولات سياحية متنوعة بالأقصر وأسوان.

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وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وافق على تنفيذ هذه الأفواج في إطار البرنامج القومي للوزارة لتعريف الشباب بالمعالم الأثرية التي تتميز بها البلاد على أرض الواقع، وبما يدعم من قيم الولاء والانتماء لديهم، فضلاً عن تنشيط السياحة الداخلية.

 

اشرف صبحى فى النايل كروز
اشرف صبحى

وزير الرياضة و احمد عبد الخالق مسئول ادارة الرياضة السياحية
وزير الرياضة وأحمد عبد الخالق مسئول ادارة السياحة الرياضية 

 

وزير الرياضة و الشماركين فى الفوج
وزير الرياضة و المشاركين فى الفوج

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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