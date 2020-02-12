شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى بشباب الفوج الخامس من الرحلات الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفوج الخامس من الرحلات الشبابية التي تنطلق من الأقصر إلى أسوان، وتشمل عددًا من الجولات السياحية المتنوعة، وتهدف إلى الترويج للسياحة الداخلية.

وأكد وزير الرياضة أن الوزارة أصبحت تعمل بشكل متناغم مع عدد من شركات السياحة المتخصصة من خلال آليات تننفيذ تهدف إلى جذب أكبر عدد من شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية، للتعرف على تاريخ وحضارة البلد، وتنفيذ برامج ثقافية وترفيهية من خلال رحلات الوزارة المختلفة التي تنطلق أسبوعيًا إلى الأقصر وأسوان.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت ٥ أفواج ووضعت الإدارة العامة للسياحة الرياضية، برنامج الأفواج الذى يتضمن عدة جولات سياحية متنوعة بالأقصر وأسوان.

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وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وافق على تنفيذ هذه الأفواج في إطار البرنامج القومي للوزارة لتعريف الشباب بالمعالم الأثرية التي تتميز بها البلاد على أرض الواقع، وبما يدعم من قيم الولاء والانتماء لديهم، فضلاً عن تنشيط السياحة الداخلية.