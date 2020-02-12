منتخب مصر يطيح بمدرب تونس لكرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد التونسى لكرة اليد إقالة الإسبانى أنطونيو جيرونا المدير الفنى للمنتخب الأول رجال، بعد الخسارة من منتخب مصر لكرة اليد فى نهائى كأس أفريقيا الأخيرة والتى أقيمت فى تونس. وكان المنتخب المصرى لكرة اليد قد حقق لقب أمم أفريقيا لكرة اليد فى تونس ليتأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020. وأصدر الاتحاد التونسى لكرة اليد، بيانا رسميا يوضح فيه إقالة المدير الفنى للمنتخب وزوران دجورنيتش مدرب حراس المرمى مع استمرار عمر خضيرة كمدرب مساعد. Advertisements كما فوض الاتحاد التونسى، ياسين عرفة للتفاوض مع مدير فني أجنبي جديد استعداداً لبطولة العالم 2021 في مصر ، واوليمبياد فرنسا 2026. ويستعد منتخب تونس للمشاركة في ملحق التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ويقع منتخب تونس في مجموعة تضم فرنسا والبرتغال وكرواتيا في الفترة من 17 إلى 19 أبريل المقبل. يذكر أن شركة بريزنتيشن، برئاسة منتصر النبراوى، قامت بتنظيم حفل تكريم لمنتخب مصر لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس، بحضور وزير الشباب الرياضة أشرف صبحى ورئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر وأعضاء مجلس الإدارة، وشهد حفل التكريم عرض فيديو للتعريف باللاعبين والجهاز الفنى، وأحيا الحفل الفنان هشام عباس.

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