شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطيح بمدرب تونس لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
وكان المنتخب المصرى لكرة اليد قد حقق لقب أمم أفريقيا لكرة اليد فى تونس ليتأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وأصدر الاتحاد التونسى لكرة اليد، بيانا رسميا يوضح فيه إقالة المدير الفنى للمنتخب وزوران دجورنيتش مدرب حراس المرمى مع استمرار عمر خضيرة كمدرب مساعد.
كما فوض الاتحاد التونسى، ياسين عرفة للتفاوض مع مدير فني أجنبي جديد استعداداً لبطولة العالم 2021 في مصر ، واوليمبياد فرنسا 2026.
ويستعد منتخب تونس للمشاركة في ملحق التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ويقع منتخب تونس في مجموعة تضم فرنسا والبرتغال وكرواتيا في الفترة من 17 إلى 19 أبريل المقبل.
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