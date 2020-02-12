شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي رئيساً لبعثة الاهلي بالامارات لمواجهة الزمالك في السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف خالد الدرندلي أمين الصندوق رئيسًا لبعثة فريق الكرة إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجارى فى أبوظبي.

وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أنه تحدد يوم 17 من الشهر الجارى موعداً للسفر إلى الإمارات؛ استعداداً لمواجهة فريق الزمالك، وأوضح أنه يجرى التنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لتحديد برنامج الفريق التدريبى فى الإمارات ويسبق سيد عبد الحفيظ البعثة بـ24 ساعة للتنسيق في الامارات بشأن عدة أمور خاصة بالأقامة والتدريب في الامارات.

وكان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبى على حضور 27 ألف مشجع لـ مباراة الأهلى والزمالك، واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة "بريزنتيشن" الراعى الرسمى للكرة المصرية ومجلس أبو ظبى الرياضى على إحياء الفنان محمد رمضان حفل افتتاح مباراة السوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات، والتى تجمع الأهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى قبل انطلاق المباراة.

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر صرف 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلى، و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة.