شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها جلسة خاصة تقرب على ماهر من تولى القيادة الفنية لوادى دجلة، 3 أندية محلية تطلب ضم حارس الأهلى فى الصيف.

جلسة خاصة تقرب على ماهر من تولى القيادة الفنية لوادى دجلة

اقترب على ماهر المدير الفنى السابق لإنبى من تولى القيادة الفنية لوادى دجلة بعد رحيل اليونانى تاكيس جوناس عن القيادة الفنية للفريق الدجلاوى، بعد الهزيمة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة فى الجولة السابعة عشر للدورى.

3 أندية محلية تطلب ضم حارس الأهلى فى الصيف

تلقى على لطفى حارس مرمى الأهلى 3 عروض محلية خلال الأيام القليلة الماضية من أجل "جس نبضه" للانتقال لأحداها خلال انتقالات الصيف المقبل، لعدم مشاركته مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، الأمر الذى جعل الحارس يُفكر بجدية فى الرحيل من أجل الحصول على فرصة المشاركة مع ناد آخر.

اتحاد الكرة يتسلم تذاكر سوبر الأهلى والزمالك من الإمارات

حصل مسئولو اتحاد الكرة، أمس، على التذاكر الخاصة بمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد.

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باهر المحمدى يستعين بجوميز للنجاة من عقوبات الاسماعيلى

كشف مصدر مقرب من باهر المحمدى كابتن النادى الاسماعيلى أن اللاعب حصل على موافقة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش للسفر لألمانيا للخضوع لفحوص طبية بعد معاناته من التهابات فى الحوض ، وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قد استقر على تحويل باهر المحمدي للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالنادي فور عودته من ألمانيا.

فايلر يجتمع مع شريف إكرامى وكهربا على هامش مران الأهلى

عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى جلسة خاصة مع شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق على هامش مران اليوم الأربعاء، وشهدت الجلسة الاطمئنان على اللاعب، والحديث معه عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، كما عقد فايلر جلسة فنية خاصة مع محمود كهربا لاعب الفريق، وشهدت الجلسة المطولة توجيه بعض التعليمات الفنية المتنوعة للاعب، والحديث معه عن بعض الأمور التكتيكية؛ تحضيرا للمرحلة المقبلة.

20 لاعبًا فى معسكر المصرى بالإسكندرية استعدادًا لمباراة الأهلى

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى البورسعيدى عصر اليوم الأربعاء فى معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية استعدادا لمباراته المهمة والمرتقبة المؤجلة من الجولة السادسة من الدورى الممتاز والتى تجمعه بنظيره الأهلى المقرر إقامتها فى الثامنة والربع مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد حرس الحدود بضاحية المكس بالإسكندرية.

"السوبر يا زمالك" يتصدر تويتر قبل مواجهة الترجى

تصدر تريند "السوبر يا زمالك" موقع "تويتر" قبل يومين من مباراة الزمالك والترجى التونسى المقرر لها بعد غد الجمعة على لقب السوبر الأفريقى، فى مناشدة من جماهير الزمالك للاعبين للحصول على اللقب القارى المهم.