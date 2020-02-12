شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الأهلى رابعاً والزمالك ثانيا فى دورى 2003 وإنبى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد دورى بطولة الجمهورية مواليد 2003 تصدر نادى إنبى لجدول الترتيب برصيد 42 نقطة من 18 مباراة، يليه الزمالك برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، ويأتى وادى دجلة فى المركز الثالثبرصيد 38 نقطة من 19 مباراة ثم الأهلى فى المركز الرابع برصيد 34 نقطة من 19 مباراة أيضاً.

ويأتى الاتحادا لسكندرى وطنطا فى المركزين الأخيرين الـ18 و17 بجدول الترتيب لدورى 2003 برصيد 13 نقطة، ويحتل الجونة في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.

في سياق مغاير ، يخوض النادى الأهلى مواجهتين غاية فى الصعوبة خلال الأيام الجارية الأولى أمام المصرى البورسعيدى فى الدورى، ثم الزمالك فى السوبر المصرى، والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل حال حصول لاعبى الأهلى على إنذار ثالث فى مباراة المصرى سيغيبون عن مباراة السوبر أم لا؟ على اعتبار أن الدورى بطولة والسوبر بطولة.

مسئولو اتحاد الكرة أكدو أنه حال حصول لاعب من الأهلى على إنذار ثالث فى مباراة المصرى بالدورى المقرر لها الجمعة المقبلة، فإنه سيغيب عن مواجهة الزمالك بالسوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير الجارى، خاصة أن السوبر بطولة مكملة للدورى ونفس الأمر لكأس مصر، وبالتالى حصول أى لاعب على 3 إنذارات يغيب عن أى من البطولات الثلاث فى أول مباراة مقبلة لفريقه سواء الدورى أو كأس مصر أو السوبر.

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حصل مسئولو اتحاد الكرة، أمس، على التذاكر الخاصة بمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد.

ومن المقرر أن يرسل مسئولو اتحاد الكرة التذاكر الخاصة إلى ناديى الأهلى والزمالك خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الفريقين سيتوجهان إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى استعدادًا للمباراة المقرر لها 20 فبراير.

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