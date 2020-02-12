أول رد فعل من محامي صلاح بعد تصريحات شوقي غريب عن الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365

نفى رامي عباس محامي محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي، ومنتخب مصر أن يكون قد تم اتخاذ أي قرار بشأن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020 المقررة الصيف المقبل.

وقال عباس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، ردًا على تصريحات شوقي غريب بشأن اختيار محمد صلاح للتواجد مع منتخب مصر: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر بعد."

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وصرح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أمس الثلاثاء أنهم استقروا على اختيار محمد صلاح ضمن المنتخب المصري المشاركة بالأولمبياد، لكنه نفى أن يكون قد توصل إلى اتفاق بشأن تواجد اللاعب من عدم.

ولا يحق للمنتخب الأولمبي استدعاء لاعب للمشاركة بالأولمبياد دون الحصول على موافقة ناديه الذي يمتلك كامل الحق وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في منعه من اللعب للمنتخب الأولمبي.

وأوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأنه لم يتخذ القرار بشأن السماح لمحمد صلاح بالتواجد في الأولمبياد، قائلًا أنه سيناقش الأمر مع اللاعب في الوقت المناسب.