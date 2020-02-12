الأمن يرفض طلب المصري.. مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة، يخطرها برفض الجهات الأمنية لإقامة مباريات الفريق ببطولة الكونفيدرالية والدوري وكأس مصر على ستاد الاسماعيلية.

ونشر المصري الخطاب الذي تلقاه من اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، حيث طالبع بتحديد ملعب بديل في أسرع وقت ممكن.

ويستعد المصري لخوض ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي في الأول من مارس المقبل.

Advertisements

وخاطب المصري اتحاد الكرة والجهات الأمنية، للحصول على الموافقات اللازمة لخوض مباريات الفريق على ستاد الإسماعيلية، بحضور جماهيري.

ويخوض المصري جميع مبارياته المحلية والأفريقية بالإسكندرية.