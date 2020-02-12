استعدادًا للسوبر.. الدرندلي يترأس بعثة الأهلي في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف خالد الدرندلي أمين الصندوق برئاسة بعثة فريق الكرة إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى. ومن المقرر أن يلتقي فريقي الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري فى أبوظبي لخوض مباراة السوبر المحلي. ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى أبو ظبى يوم الاثنين المقبل (قبل المباراة بثلاثة أيام) استعدادًا للمباراة.

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