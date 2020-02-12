مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر كاف لمدة 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

وقع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مع أحمد أحمد، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

وترغب مصر في تسهيل مهمة كاف لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الأفريقية، ومن ثم تمت الموافقة على استضافة المقر لمدة 10 سنوات تجدد تلقائياً، بحسب ما أكده وزير الشباب والرياضة.

وأضاف: "كلاً من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقاً لطلب "الكاف" كمنظمة دولية غير حكومية".

Advertisements

وأكمل: " تم إضافة بعض الامتيازات لمقر الكاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم داخل مصر".

ووفقًا للاتفاقية، تضمن السلطات المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك الكهرباء والمياة والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية.

كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مصر.