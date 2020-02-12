تشكيل نابولي المتوقع أمام إنتر ميلان اليوم في كأس إيطاليا

يستعد فريق نابولي لمواجهة إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2020 على ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم . ويخوض فريق نابولي لقاء اليوم تحت قيادة المدرب إيفان جينارو جاتوزو على امل تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة العودة والتي ستجمع بين الفريقين على ملعبه . ومن المتوقع أن يخوض نابولي لقاء اليوم بالتشكيل الأتي: حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا Advertisements الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - نيكولا ماكسيموفيتش - كويبالي - ماريو روي الوسط: ستانيسلاف لوبتكا - ديجو ديم - بيوتر زيلينسكي الهجوم: ماتيو بوليتانو- ميليك - لورينزو إنسيني ويمكنكم مشاهدة اللقاء في موعدها المحدد من هنا

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