جهاز الإسماعيلي يجتمع باللاعبين على هامش تدريبات اليوم

بدأ فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، تحضيرا لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى الأحد القادم فى إطار جولة الذهاب لدور الأربعة بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ". المران بدأ باجتماع الجهاز الفنى مع اللاعبين تم خلاله حث اللاعبين على ضرورة الخروج من نفق النتائج السلبية على الصعيد المحلى واستعادة فى البطولة العربية. من نفق النتائج السلبية على الصعيد المحلى واستعادة فى البطولة العربية. وشدد الجهاز خلال حديثه على ضرورة بذل كل لاعب أقصى مالديه سعيا لاسعاد الجماهير التى ستتواجد بالالاف فى المدرجات وخلف الشاشات. Advertisements المران شهد حصول بعض اللاعبين على راحة فيما خاض باقى اللاعبون تدريبات خططية اشتملت على سرعة التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الخالية بالنسبة للمنافس. وخصص الجهاز الفنى تدريبات من شأنها تدارك وإصلاح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال المواجهتين الماضيتين بالمسابقة المحلية. واختتم المران بتقسيمة حماسية حيث حرص الجميع على التألق من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى فى الحصول على مقعد بتشكيلة المباراة.

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