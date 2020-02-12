مواعيد مباريات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين

تستكمل غدا الخميس مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين حيث يلتقى الاتفاق بفريق الحزم، بينما يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلا على فريق الفيحاء.

يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد مواجهة الاتفاق أمام فريق الحزم، والمقرر لها فى تمام الساعة ١:٣٠ بتوقيت مصر، ٢:٣٠بتوقيت المملكة العربية السعودية، يليها يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق الفيحاء علي ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية، وذلك في تمام الساعة ٤:٢٠ بتوقيت مصر، ٥:٢٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ونتابع في اليوم الثانى من الجولة الثامنة عشرة يوم الجمعة ١٤ فبراير مباراة التعاون أمام

نظيره فريق العدالة والمقرر أقامتها فى تمام الساعة ١:٣٠ بتوقيت مصر، ٢:٣٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية علي ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

يليها يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد ديربي الرياض الذي يجمع بين فريق النصر والشباب، وذلك في تمام الساعة ٤:٢٥ بتوقيت مصر، الساعة ٥:٢٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، يتبعها مباراة أهلى جدة أمام فريق الوحدة والمقرر أقامتها فى تمام الساعة ٦:٢٥ بتوقيت مصر، ٧:٢٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية علي استاد الملك عبد العزيز.

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تختتم منافسات الجولة الثامنة عشرة يوم السبت ١٥ فبراير بمواجهة فريق الرائد أمام نطيره فريق أبها في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت مصر، ٦:٣٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، يليها يحل فريق الفيصلي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الفتح في تمام الساعة ٧:٢٠ بتوقيت مصر، ٨:٢٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية علي ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وكانت اول مباراة الجولة الثامنة عشرة التى أقيمت بين اتحاد جدة أمام فريق ضمك انتهت بفوز ضمك بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق الهلال السعودي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٨ نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن الوصيف نادي النصر صاحب المركز الثانى برصيد ٣٥ نقطة.

وياتى في المركز الثالت فريق أهلى جدة برصيد ٣٣ نقطة، يليه الوحدة في المركز الرابع برصيد ٣٠ نقطة.