تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام نابولي اليوم في كاس إيطاليا

يستعد فريق إنتر ميلان لخوض مباراة مهمة وقوية أمام فريق نابولي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2020 على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا) بالدور نصف النهائي من بطولة

كأس إيطاليا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يخوض فريق إنتر ميلان لقاء اليوم تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي بالتشكيل الأساسي للفريق أملا في حسم بطاقة التأهل

إلى نهائي البطولة ويتوقع أن يخوض الإنتر المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: جودين - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري

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الوسط: آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- كاندريفا

الهجوم: روميلو لوكاكو - أليكسيس سانشيز

ويمكنكم مشاهدة المباراة في موعده من هنا