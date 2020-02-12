لايبزيج يسخر من انتقال فيرنر لـ ليفربول " سيتجه إلى توتنهام "

سخر نادي لايبزيج الألماني من أنباء رحيل تيمو فيرنر مهاجم الفريق إلى ليفربول الإنجليزي في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وغرد النادي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردًا على الأنباء التي ترددت حول انتقال فيرنر إلى ليفربول، قائلًا " سمعناأنه سيتجه إلى توتنهام"، في إشارة إلى المباراة التي ستجمع النادي الألماني بنظيره توتنهام يوم 19 من الشهر الجاري بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكانت تقارير صحفية ألمانية ربطت انتقالالمهاجم الألماني إلى ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل مقابل 50 مليون جنيه استيرليني.
ولفت المهاجم الألماني الأنظار بعد تألقه مع فريقه حيث استطاع أن يسجل 20 هدفًا هذا الموسم بعد انقضاء 21 جولة من الدوري الألماني.
ويمتد عقد تيمو فيرنر البالغ من العمر 23 عامًا مع فريقه لايبزيج حتى صيف 2023.
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