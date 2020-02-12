الإسماعيلي يجدد عقد محمود البدري

نجح مسئولو الإسماعيلى فى تمديد عقد محمود البدرى ظهير الفريق الشاب لمدة خمسة مواسم مقبلة فى جلسة لم تستمر سوى دقائق معدودة . حضر جلسة التوقيع محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادى الإسماعيلي. التسويق والتعاقدات بالنادى الإسماعيلي. ويأتى ذلك ، فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى الحفاظ على لاعبيه المميزين الشباب وهو ما سيعود على النتائج بشكل ايجابى ويدعم عنصر الاستقرار والهدوء ضمن صفوف الفريق. لاعبيه المميزين الشباب وهو ما سيعود على النتائج بشكل ايجابى ويدعم عنصر الاستقرار والهدوء ضمن صفوف الفريق. ونجح اللاعب الشاب فى تقديم أوراق اعتماده مع الفريق الأول منذ تصعيده من فريق الشباب مواليد 99 نظرا لقدراته الفنية والمهارية الكبيرة.

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