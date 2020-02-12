تشيلسي يتفق مع أياكس لضم حكيم زياش مقابل 45 مليون يورو

اقترب المغربي حكيم زياش نجم أياكس الهولندي من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي مطلع الصيف المقبل بعد أن أفادت تقارير صحفية أن اتفاقًا تم بين مسؤولي الناديين يقتضي بانتقال زياش إلى النادي اللندني.

وأوردت صحيفة التليجراف في تقرير أعدته اليوم الأربعاء، أن تشيلسي أبرم اتفاقًا مع نظيره أياكس يقتضي يانتقال حكيم

زياش إلى صفوفه في الصيف المقبل بقيمة مالية تصل إلى 45 مليون يورو .

ويسعى تشيلسي لحسم صفقة زياش لسد الثغرة التي خلفها إيدين هازارد لاعب الفريق السابق بعد أن رحل في الصيف الماضي إلى ريال مدريد الإسباني، وتعول

إدارة البلوز على زياش بعد تألقه مع أياكس خلال الموسمين السابقين وقيادة فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

المغربي زياش البالغ من العمر 26 عامًا شارك في 159 مباراة منذ انضمامه لصفوف أياكس أمستردام منذ موسم 2016، استطاع أن يسجل خلالهم 48 هدفًا وصناعة 82 أخرين، وفي الموسم الجاري نجح في تسجيل 6 أهداف في الدوري الهولني وصناعة 12 هدفًا.