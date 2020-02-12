اخبار الرياضه

تشيلسي يتفق مع أياكس لضم حكيم زياش مقابل 45 مليون يورو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اقترب المغربي حكيم زياش نجم أياكس الهولندي من الانتقال إلى الإنجليزي مطلع الصيف المقبل بعد أن أفادت تقارير صحفية أن اتفاقًا تم بين مسؤولي الناديين يقتضي بانتقال زياش إلى النادي اللندني.

وأوردت صحيفة التليجراف في تقرير أعدته اليوم الأربعاء، أن تشيلسي أبرم اتفاقًا مع نظيره أياكس يقتضي يانتقال حكيم

زياش إلى صفوفه في الصيف المقبل بقيمة مالية تصل إلى 45 مليون يورو .

ويسعى تشيلسي لحسم صفقة زياش لسد الثغرة التي خلفها إيدين هازارد لاعب الفريق السابق بعد أن رحل في الصيف الماضي إلى الإسباني، وتعول

إدارة البلوز على زياش بعد تألقه مع أياكس خلال الموسمين السابقين وقيادة فريقه إلى نصف نهائي الموسم قبل الماضي.

المغربي زياش البالغ من العمر 26 عامًا شارك في 159 مباراة منذ انضمامه لصفوف أياكس أمستردام منذ موسم 2016، استطاع أن يسجل خلالهم 48 هدفًا وصناعة 82 أخرين، وفي الموسم الجاري نجح في تسجيل 6 أهداف في الدوري الهولني وصناعة 12 هدفًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يتفق مع أياكس لضم حكيم زياش مقابل 45 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا