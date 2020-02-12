منتخب مصر للريشة الطائرة سيدات يتأهل لبطولة العالم بالدنمارك

تأهل المنتخب الوطني الأول لسيدات الريشة الطائرة، لنهائيات بطولة العالم للفرق، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 24 مايو المقبل بدولة الدنمارك.
وصعد "الفراعنة" لبطولة العالم عقبالتتويج بذهبية بطولة إفريقيا للفرق، المقامة بصالة رقم 2 في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.
وحصد منتخبنا الوطني الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 2.
وتضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.
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