نجمة منتخب الريشة الطائرة تخضع لفحص المنشطات بعد لقاء موريشيوس بالبطولة الأفريقية

خضعت هادية حسني لاعبة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، لإختبار تحليل الكشف عن المنشطات، عقب خوضها لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره منتخب موريشيوس، في بطولة إفريقيا للكبار، المقامة بصالة رقم 2 في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 10

وحتى 16 فبراير الجاري.

وطلب مسئولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" من اللاعبة المصرية الخضوع للكشف بعد نهاية مباراة موريشيوس والتي أقيمت منذ قليل.

وحصد "الفراعنة" الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز

على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 2.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز على نظيره الجزائري الجمعة بنتيجة 3 - 2، قبل أن يفوز على نظيره الجنوب إفريقي مساء أمس بنتيجة 4 - 1.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.