لجنة الحكام ترفض توقيع عقوبات وتؤكد " الأخطاء تقديرية"

رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، توقيع عقوبات على أي حكم بعد الأخطاء التي شهدتها الأسابيع الأخيرة للدوري. أكد مصدر باتحاد الكرة أن جميع الأخطاء تقديرية ولا يوجد خطأ يستدعي معاقبة أي حكم خاصة وأن معظم القرارات جاءت صحيحة في المباريات. معظم القرارات جاءت صحيحة في المباريات. وشهدت مباريات الدوري الممتاز العديد من الأخطاء التحكيمية التي أثارت الجدل لعل أبرزها الأخطاء التي شهدتها مباراة الإسماعيلي والزمالك.

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