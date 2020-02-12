صفقة ويليان خوسيه مع برشلونة مُهددة بالانهيار

ويليان خوسيه ريال سوسيداد

استجابت إدارة نادي ريال سوسيداد، لمطلب فريق برشلونة، وأرسلت لهم ردًا حول استفسارهم، بشأن التعاقد مع المهاجم البرازيلي “ويليان خوسيه”.

وبات الفريق الكتلوني على موعد مع الحصول على موافقة، من الاتحاد الإسباني للعبة، من أجل التعاقد مع لاعب خارج سوق الانتقالات، من أجل تعويض غياب النجم الفرنسي “عثمان ديمبلي” الذي خضع لعملية جراحية.

ووجهت إدارة البلاوجرانا أنظارها تجاه مهاجم الفريق الباسكي، والذي يمر بفترة صعبة في ظل غضب جماهير لا ريال عليه، لتقديم طلب سابق بالرحيل في شهر يناير الماضي.

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وعلى الرغم من وجود شرط جزائي في عقد صاحب الـ28 عامًا، يسمح له بالرحيل عن الفريق مقابل 70 مليون يورو، إلا أن إدارة ريال سوسيداد طلبت مقابل التفريط عنه مبلغًا قيمته 50 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكتلونية، أن إدارة برشلونة وجدت هذا المبلغ مبالغًا فيه، حيث كانت تنوي دفع 23 مليون يورو، بالإضافة إلى بضعة ملايين كحوافز وإضافات على الصفقة.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة البارسا اجتماعًا اليوم مع المدرب “كيكي سيتين”، من أجل مناقشة اسم رأس الحربة القادم، والذي يجب أن يأتي وفق شروط، أهمها أن يكون ناشطًا في الكرة الإسبانية بدرجاتها المختلفة.