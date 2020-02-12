رياضة | بيلد: بايرن ميونيخ يُقرر بيع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلد: بايرن ميونيخ يُقرر بيع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يعتزم بيع الفرنسي كورنتان توليسو في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة شبورت بيلد الألمانية اليوم الأربعاء، أن لاعب الوسط (25 عاماً) مرشح للبيع لأن أداءه لم يكن مقنعاً في الموسم الحالي.

وكان توليسو الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم الأخير في روسيا، انتقل في موسم 2018 إلى النادي البافاري مقابل 5ر41 مليون يورو، ويستمر عقده مع بايرن حتى 2022.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن بايرن لا يرغب في إجراء مفاوضات مع لاعبين بشأن عقودهم قبل مباراتيه المهمتين أمام تشيلسي الإنجليزي في إطار دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

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في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أن هناك استثناء وحيداً بالنسبة لقائد الفريق وحارس مرماه مانويل نوير والذي ينتهي عقده في 2021.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن سينتهي تعاقده مع كل من توماس مولر وجيروم بواتينغ في صيف العام المقبل.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن، كارل-هاينز رومينيغه أعلن أخيراً إجراء محادثات حول العقود مع نجوم محل تقدير مثل نوير ومولر وبواتينغ وألابا وثياغو وخافي مارتينيز.

ومن المتوقع أن ينفق بايرن الكثير من الأموال في مجال شراء اللاعبين في الصيف المقبل ومن اللاعبين المرشحين للانضمام إلى النادي البافاري الدولي ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي أو الدولي كاي هافرتس لاعب نادي باير ليفركوزن.