رياضة | كارتيرون يستقر على بديل شيكابالا

ويحسم الجهاز الفني موقف اللاعب من المشاركة في السوبر الافريقي مساء اليوم وخضوعه لاختبار طبي بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وتسمح اللائحة بالاستبدال حتى قبل اللقاء ب٢٤ ساعة بما يعني إنتهاء المهلة غدا الخميس.

وتقام مباراة السوبر مساء الجمعة المقبل على ملعب حمد بن جاسم في مواجهة صعبة ومصيرية.

ووصلت بعثة الزمالك بالأمس إلى قطر وخاض الفريق تدريبين حتى الآن هناك.