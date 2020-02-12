رياضة | خاص بالفيديو.. أحمد رؤوف عقب إعتزاله : إتظلمت في الأهلي .. كان حلمي رؤية متعب وتمنيت اللعب بجوار تريكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص بالفيديو.. أحمد رؤوف عقب إعتزاله : إتظلمت في الأهلي .. كان حلمي رؤية متعب وتمنيت اللعب بجوار تريكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث احمد رؤوف مهاجم الاهلي السابق، عن قرار اعتزاله وافضل هدف سجله خلال مسيرته، وقرار اذا عاد به الزمن لن يتخذه، وافضل دويتو واصعب حارس واجهه وأشرس مدافع لعب أمامه، وعن أمنيته لرؤية متعب.

وقال رؤوف في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 الرياضي: استخرت الله وقررت الاعتزال، اعتقد ان هذا هو التوقيت المناسب، اتمنى ان يوفقني الله في خطوتي المقبلة بالتدريب.

وبسؤاله عن العروض التدريبية قال : لا يوجد لي خطة حتى الان.

وعن أصعب مباراة له خلال مسيرته قال : مباراة الاهلي امام فريق الدفاع الحسني الجديدي.

وعن قرار اذا عاد به الزمن لن يكرره قال : عندما رحلت الى ليبيا، كان هذا القرار هو الأسوء في حياتي.

وبسؤاله عن أفضل دويتو لعب معه قال : الثنائي عادل مصطفى واحمد عبد الظاهر.

وعن لاعب كان يتمنى اللعب معه قال : ابو تريكة كنت اتمنى ان ألحقه بالاهلي واللعب بجواره.

وعن حلم لم يحققه قال : كنت اتمنى ان استمر بالنادي الاهلي فترة اطول، مشيرا بأنه تعرض للظلم من قبل المدير الفني جاريدو في ذلك الوقت.

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وعن انضمامه للنادي المصري عقب رحيله عن الأهلي قال : كنت ارغب في الانضمام لنادي جماهيري ليعوضني الرحيل عن الأهلي مشيرا بأن جمهور الاحمر تفهم الوضع في ذلك الوقت.

وبسؤاله عن أصعب مدافع واجهه خلال مسيرته قال : كان وائل جمعة هو الأصعب، اما شوقي السعيد كان الأشرس.

وعن أصعب حارس قال : عصام الحضري، ولكني احرزت فيه هدف بقميص انبي عند مواجهة الاسماعيلي.

وبسؤاله عن أول تجربة له بالمنتخب الوطني قال : ابلغني في ذلك الوقت اداري انبي بوصول فاكس رسمي من المنتخب بشان ضمي.

وعن لاعب كان يتمنى رؤيته قبل احترافه الكرة قال : الثلاثي ميدو ومتعب وابو تريكة، مشيرا بأن كان هدف له رؤية متعب وجها لوجه.

وتطرق للحديث عن ميدو قائلا : بالفعل قولت لميدو انني كنت احبه كثيرا، وهو تحدث عني بشكل جيد جدا، وقال انه كان يتمنى ضم لاعب مثلي لفريقه.

وعن لحظات صعبة تعرض لها داخل الملعب اكد ان عقب هدفه بقميص المصري في شباك المقاولون العرب بكى بشدة لان جمهور المصري كان يريد ان يستمر معهم ولكنه كان قد ابلغهم بتوقيعه لنادي سموحة.

واختتم حديثه باختياره أفضل هدف شاهده وتمنى تسجيله قائلاً: هدف متعب في مرمى الاتحاد الليبي، كان رائعا، تمنيت تسجيل مثله.