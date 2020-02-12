رياضة | رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" لمدة 10 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" لمدة 10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع إتفاقية بشأن تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" لمدة 10 سنوات يتم تجديدها تلقائيا بين كل من مصر والكاف؛ ووقعها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد، رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم،

من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي تم إبرامها في نوفمبر 2007 بين الطرفين، مضيفًا أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم "الكاف" بطلب توقيع إتفاقية مقر جديدة.