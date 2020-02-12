رياضة | رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" لمدة 10 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" لمدة 10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي تم إبرامها في نوفمبر 2007 بين الطرفين، مضيفًا أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم "الكاف" بطلب توقيع إتفاقية مقر جديدة.
وأوضح أنه في ضوء رغبة الحكومة المصرية، في مواصلة دعم انشطة الكاف وجهوده؛ وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية، فقد تمت الموافقة على استضافة مقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لمدة 10 سنوات تجدد تلقائيًا، موضحًا أن كلًا من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقًا لطلب "الكاف" كمنظمة دولية غير حكومية مقرها مصر لإضافة بعض الامتيازات لمقر الكاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل مصر.
ووفقًا للاتفاقية، تضمن السلطات المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك: الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية. كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مصر.