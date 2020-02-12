رياضة | بول بوجبا يغلق مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوجبا يغلق مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد الدولي الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي استعادة مكانته مع الفريق حتى نهاية الموسم الكروي.

وغاب بوجبا عن الكثير من مباريات اليونايتد هذا الموسم بسبب الإصابة، ورغم ذلك تواصل الجدل حول مستقبله.

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وربطت العديد من التقارير الصحفية بوجبا بالرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس أو باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بوجبا أغلق ملف مستقبله لنهاية الموسم لأنه يسعى للعودة إلى المشاركة في المباريات من جديد.

ويأمل بوجبا في تقديم مستويات مميزة في النصف الثاني من الموسم مع مانشستر يونايتد، قبل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية التي تقام في الصيف المقبل.