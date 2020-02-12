رياضة | زيدان في ورطة داخل ريال مدريد

يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ازمة كبيرة في التعامل مع ثنائي الفريق الأول خلال الفترة الحالية.

واشارت صحيفة الماركا الإسبانية، أن زيدان في حيرة كبيرة بين الثنائي مارسيلو وميندي في الجانب الإيسر للفريق هذا الموسم.

واكدت الصحيفة على أن زيدان منح ميندي فرصة المشاركة مع الفريق في المباريات السابقة في حين أبقي مارسيلو على مقاعد البدلاء وهو أمر لا يعتاد عليه اللاعب البرازيلي كثيراً وهو ما دفعه لإظهار وجه الغاضب تعبيراً عن عدم رغبته في الجلوس على مقاعد البدلاء.

وكانت تقارير صحفية في وقت سابق أشارت، إلى أن مارسيلو قد ينهي مسيرته مع الميرنجي ويتوجه نحو باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم الجاري.