اونلاين | يلا كورة PSG مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وديجون بث مباشر اليوم 12/02/2020 كأس فرنسا يلا شوت حصري

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يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على فريق ديجون ،علي ملعب غاستون جيرارد ، في إطار منافسات مباريات ربع النهائي من مسابقة كأس فرنسا ، في يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2020 ، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، وكان فريق ديجون قد تأهل على حساب فريق كمونيست بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي شهدت الوصول إلى الأشواط الإضافية ، وجسمها اللاعب ستيفي مافي ديدي بهدف قاتل في الدقيقة 120 ، بينما تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الانتصار على فريق يو اف سي بنتيجة 2-0 في دور ال16 من البطولة .

ويسعي نادي باريس إقصاء فريق ديجون ومواصلة المشوار في الكأس ليظل منافساً في جميع البطولات المحلية بعد وصوله إلى نهائي كأس الرابطة الفرنسية ، والتحضير لمباراة دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا التي يحلم بها رئيس النادي ناصر الخليفي ، وقد أوقعته القرعة مع فريق بروسيا دورتموند الألماني ،ويبحث فريق ديجون عن تحقيق المفاجأة و اخراج الفريق الباريسي و كان الفريقين قد تقابلا في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم ، واستطاع نادي ديجون من خطف ثلاث نقاط من امام الفريق الباريسي و بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي.

بطاقة مباراة ديجون ضد باريس سان جيرمان

????البطولة : كأس فرنسا .

????الجولة : نصف نهائي .

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????الملعب : غاستون جيرارد .

????التعليق الصوتي : جواد بده .

????القنوات الناقلة : بي ان سبورت 6 .

⌚الموعد : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : الأربعاء ( 12/02/2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .