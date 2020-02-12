اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد نابولي اليوم اونلاين كورة لايف HD

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يستضيف ملعب سان سيرو اليوم لقاء بين فريقي نادى إنتر ميلان ونظيره نابولي ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي من كأس إيطاليا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

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من المنتظر أن تذاع المباراة بين إنتر ميلان ونابولي، المقرر لها بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأربعاء، الموافق 12 فبراير الجاري، عبر قناة”rai1 tv”، الناقل الحصري لمباريات كأس إيطاليا.

مشوار إنتر ونابولي في كأس إيطاليا

و تأهل الإنتر لنصف النهائي علي حساب فريق فيورنتينا بعدما حقق الفوز عليه في الللقاء الماضي بدور ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، على الجانب الآخر نادى نابولي فاز علي منافسه لاتسيو في اللقاء الماضي بالكأس بربع النهائي بنتيجة هدف دون رد، واليوم يستعد كلاً من الفريقين في تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل للنهائي وتحقيق اللقب هذه النسخة.