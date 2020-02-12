الامارات | رسمياً.. «كورونا» يتسبب في تأجيل جائزة الصين للفورمولا 1

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. «كورونا» يتسبب في تأجيل جائزة الصين للفورمولا 1 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) اليوم تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا 1 ضمن بطولة العالم، والمقررة 19 أبريل المقبل إلى موعد يحدد لاحقا بسبب تفشي فيروس كورونا. وكان من المقرر ان تكون جائزة الصين في شنغهاي، وهي الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا 1، والتي تنطلق في 15 مارس المقبل في جائزة استراليا الكبرى على حلبة ملبورن.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان صحافي أن هذا القرار اتخذ بطلب من منظمي الجائزة الكبرى، نظرا لاستمرار تفشي فيروس كورونا. وأضاف: نتيجة القلق المستمر، وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديدا طارئا للصحة على الصعيد العالمي، قرر الاتحاد الدولي للسيارات و«فورمولا 1» هذه الاجراءات من اجل ضمان صحة وامن الانصار والمشاركين والاطقم الفنية للفرق في بطولة العالم.

واضاف الاتحاد الدولي أنه يواصل العمل بشكل وثيق مع الفرق، الشركات الراعية والسلطات المحلية لمتابعة الوضع. وان جميع الجهات ستدرس تحديد موعد جديد في وقت لاحق من العام الحالي في حال تحسنت الأمور.

وستنضم جائزة الصين الكبرى إلى العديد من البطولات والمنافسات الرياضية، التي وقعت ضحية الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من ألف ومئة شخص في الصين، منذ ظهوره آواخر العام الماضي.