شكرا لقرائتكم خبر عن «نيبوشا» يزور بعثة الزمالك في قطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، والمدرب الحالي لنادي الأهلي القطري، على الترحيب ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتواجدة في قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي.
وسبق أن تولى نيبوشا تدريب العديد من الأندية العربية أبرزها أندية الفيصلى الأردني، والشرطة العراقي، والصفاقسي التونسي، والزمالك المصري.
ويستعد الزمالك لخوض لقاء السوبر الإفريقي في مواجهة الترجي التونسي، في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة، على استاد نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.
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