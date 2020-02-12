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طبيب الإسماعيلي يوضح موقف الرباعي المصاب من مواجهة الرجاء المغربي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن محمد الشامي جناح ومهاجم الفريق يعانى من جزع بسيط في الكاحل وسيكون جاهزا لمواجهة الرجاء.

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ويستضيف الإسماعيلي نظيره الرجاء البيضاوي بطل المغرب، الأحد المقبل، على استاد الإسماعيلية، في ذهاب دور نصف النهائى للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «محمد حمدى زكي وأحمد أيمن سينتظمان بالتدريبات الجماعية وسيكونان جاهزين أيضا للمباراة المنتظرة».

واختتم حديثه: «عماد حمدي تعرض لشد بالعضلة الأمامية خلال المواجهة الماضية وتأكد غيابه عن المباراة حيث يحتاج من أسبوع إلى عشرة أيام قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية».

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