شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، مساء أمس الثلاثاء، تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة بقرار من النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني للفريق، وذلك عقب المباراة الأخيرة أمام الإنتاج الحربي بالجولة الـ 17 للدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1.

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وحرص إيمانويل على توجيه كلمة للاعبين قبل بداية المران، دعاهم خلالها للتركيز في المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد للتأهل للدور المقبل ببطولة كأس مصر.

وبدأ لاعبو المقاصة مرانهم بتدريبات الجري الخفيف، والتي أعقبها مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية وفك العضلات بعد فترة الراحة الأخيرة.

ويستعد المقاصة لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.