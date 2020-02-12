شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح.. صديقة دائمة للزمالك في التتويجات الإفريقية وعدوة لدودة للترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة متكافئة بين اثنين من كبار وعمالقة القارة السمراء، الزمالك المصري والترجي التونسي وجهًا لوجه على لقب كأس السوبر الإفريقي بالدوحة، مساء الجمعة المقبل.

ويصعب على الكثيرين من خبراء اللعبة التكهن بنتيجة الموقعة النارية التي ستجمع كبيري إفريقيا على لقب السوبر، مما أدى إلى توقع العديد منهم إلى حسم ركلات الترجيح وإعلانها للبطل.

ونجح الزمالك على مدار تاريخه القاري في حسم ما يقارب من نصف عدد ألقابه عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت للفارس الأبيض في 5 مناسبات بالمباريات النهائية للمسابقات الإفريقية وأعلنت تتويجه.

وتُوج الزمالك بـ 5 ألقاب قارية إثر ركلات الترجيح من أصل 12 لقبًا إفريقيا في جعبة الفريق بتاريخ مشاركاته الإفريقية منذ عام 1976.

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أول لقب كان في عام 1986، حين فاز الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بركلات الترجيح في مواجهة أفريكا سبورت في كوت ديفوار، بعد انتصار كل فريق بملعبه بهدفين نظيفين.

وفي نسخة 1993، حسم الفارس الأبيض اللقب في القاهرة على حساب أشانتي كوتوكو الغاني بركلات ترجيح ماراثونية بعد التعادل بنتيجة 0/0 ذهابًا إيابًا.

وعادت ركلات الترجيح لتفتح ذراعيها لنجوم البلانكو في نهائي إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1996 على حساب شوتنج ستارز، بعدما خسر بطل مصر في نيجيريا بهدفين مقابل هدف وحقق الفوز بالنتيجة نفسها في القاهرة بلقاء العودة.

واستمرت ركلات الترجيح سببًا في تتويجات الزمالك القارية وذلك في مواجهة المقاولون العرب على لقب السوبر الإفريقي في القاهرة عام 1997 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وأخيرًا تُوج الزمالك بملعب برج العرب في إياب نهائي الكونفيدرالية في النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي بعد انتصار كل فريق بملعبه بهدف دون رد، ولم يخسر الزمالك قط لقبًا قاريًا بركلات الترجيح.

وعلى النقيض تمثل ركلات الترجيح كابوسًا مزعجًا لأنصار الترجي الرياضي التونسي، بعدما خسر الفريق على إثرها لقبين إفريقيين في عقر داره ووسط أنصاره، الأول كان في نهائي مثير لدوري أبطال إفريقيا نسخة 1999 أمام الرجاء البيضاوي المغربي، والثاني على لقب السوبر الإفريقي في 2012 في مواجهة المغرب الفاسي.