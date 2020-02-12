شكرا لقرائتكم بطلة مصر فى الريشة الطائرة تحت مقصلة المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضعت هادية حسني لاعبة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، لإختبار تحليل الكشف عن المنشطات، عقب خوضها لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره منتخب موريشيوس، في بطولة إفريقيا للكبار، المقامة بصالة رقم 2 في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

وطلب مسئولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" من اللاعبة المصرية الخضوع للكشف بعد نهاية مباراة موريشيوس والتي أقيمت منذ قليل.

وحصد "الفراعنة" الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 2.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز على نظيره الجزائري الجمعة بنتيجة 3 - 2، قبل أن يفوز على نظيره الجنوب إفريقي مساء أمس بنتيجة 4 - 1.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.

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وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبا هم، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركتها في منافسات البطولة كل من، أحمد صلاح وأدهم حاتم ومحمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمود منتصر ومنير فايز في منافسات فردي الرجال.

كما تضم القائمة في منافسات فردي السيدات كل من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد. ويشارك في منافسات وزجي الرجال، أحمد صلاح ومعه أدهم حاتم، ومحمد مصطفى ومعه عبد الرحمن عبد الحكيم وأيضا محمود منتصر ومعه منير فايز.

وفي زوجي السيدات، هادية حسني معها ضحى هاني، وجنا أشرف ومعها نور يسري وأيضًا رحمة محمد ومعها هنا زاهر، وفي زوجي المختلط أحمد صلاح ومعه هادية حسني، وأدهم حاتم ومعه ضحى هاني وأخيرًا عبد الرحمن عبد الحكيم ومعه جنا أشرف.

ومن جانبه أكد هشام التهامي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن البطولة تمثل أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، نظرًا لإدراجها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى كونها مؤهلة أيضا لبطولة العالم.