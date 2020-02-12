شكرا لقرائتكم 150 ألف جنيه شهريا .. سر فشل انتقال صالح جمعة من الأهلي لفنلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، السبب الرئيسي وراء فشل انتقال صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، للعب بأحد أندية الدوري الفنلندي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد الاستقرار على رحيله عن القلعة الحمراء، بناءا على رغبة السويسري فايلر.

ورفض صالح جمعة إتمام انتقاله للدوري الفنلندي بسبب الراتب الشهري الذى سيتقاضاه هناك، بعدما عرض النادي الراغب في ضمه 10 آلاف دولار شهريا على اللاعب بما يوازي قرابة 150 ألف جنيه شهريا، وهو ما رفضه صالح جمعة نهائيا.

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ولا يزال ملف صالح جمعة أحد الملفات الشائكة داخل الأهلي، وذلك بعد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الذي يرفض خوض اللاعب للتدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه، وطلب رحيله بشكل رسمي، لكن عدم وصول أي عرض للنادي حال دون رحيله ليبقى داخل صفوف الفريق.

وبعد إعلان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي انتظار ناديه وصول عرض من أحد أندية الدورى الفنلندى لاستعارة صالح جمعة ظهرت أزمة جديدة في إعارة اللاعب تتمثل في راتبه الشهري المرتفع الذي يرفض النادي الفنلندي تحمله بالكامل في الوقت الذي يرفض صالح جمعة تخفيض أي مبلغ من الرقم الذي يحصل عليه في الأهلي وهو ما يمثل سر الخلاف حتى هذه اللحظة بين الطرفيين.

ويواصل صالح جمعة، تدريباته فى صالة الجيم داخل النادى الأهلى بالتتش، وتواجد فى مدرجات ستاد الدفاع الجوى لمساندة فريقه أمام بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف.