شكرا لقرائتكم منتخب الريشة الطائرة للسيدات يتأهل لنهائيات بطولة العالم للفرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح المنتخب الوطنى الأول لسيدات الريشة الطائرة، فى التأهل لنهائيات بطولة العالم للفرق، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 24 مايو المقبل بدولة الدنمارك، وصعد "الفراعنة" لبطولة العالم عقب التتويج بذهبية بطولة إفريقيا للفرق، المقامة بصالة رقم 2 فى استاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

وحصل منتخبنا الوطنى على الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 2.

وضمت قائمة منتخبنا الوطنى للسيدات كلًا من، ضحى هانى وهادية حسنى ونور يسرى وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.

وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبا هم، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوى والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا.

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وتضم قائمة المنتخب الوطنى المقرر مشاركتها فى منافسات البطولة كل من، أحمد صلاح وأدهم حاتم ومحمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمود منتصر ومنير فايز فى منافسات فردى الرجال.

كما تضم القائمة فى منافسات فردى السيدات كل من، ضحى هانى وهادية حسنى ونور يسرى وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد. ويشارك فى منافسات وزجى الرجال، أحمد صلاح ومعه أدهم حاتم، ومحمد مصطفى ومعه عبد الرحمن عبد الحكيم وأيضا محمود منتصر ومعه منير فايز.

وفى زوجى السيدات، هادية حسنى معها ضحى هانى، وجنا أشرف ومعها نور يسرى وأيضًا رحمة محمد ومعها هنا زاهر، وفى زوجى المختلط أحمد صلاح ومعه هادية حسنى، وأدهم حاتم ومعه ضحى هانى وأخيرًا عبد الرحمن عبد الحكيم ومعه جنا أشرف.

ومن جانبه أكد هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن البطولة تمثل أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، نظرًا لإدراجها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى كونها مؤهلة أيضا لبطولة العالم.