شكرا لقرائتكم إنبي يتصدر دوري بطولة الجمهورية مواليد 2003 والأهلي رابعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتصدر نادي إنبي جدول الترتيب دوري بطولة الجمهورية مواليد 2003 برصيد 42 نقطة من 18 مباراة ، يليه الزمالك ثانياً برصيد 39 نقطة من 17 مباراة ، و يأتي وادي دجلة في المركز الثالث بدوري 2003 برصيد 38 نقطة من 19 مباراة ثم الأهلي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة من 19 مباراة أيضاً.

ويأتي الاتحادا لسكندري وطنطا في المركزين الأخيرين الـ18 و 17 بجدول الترتيب لدوري 2003 برصيد 13 نقطة ، ثم الجونة في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.

في سياق مغاير ، يخوض النادى الأهلى مواجهتين غاية فى الصعوبة خلال الأيام الجارية الأولى أمام المصرى البورسعيدى فى الدورى، ثم الزمالك فى السوبر المصرى، والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل حال حصول لاعبى الأهلى على إنذار ثالث فى مباراة المصرى سيغيبون عن مباراة السوبر أم لا؟ على اعتبار أن الدورى بطولة والسوبر بطولة.

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مسئولو اتحاد الكرة أكدو أنه حال حصول لاعب من الأهلى على إنذار ثالث فى مباراة المصرى بالدورى المقرر لها الجمعة المقبلة، فإنه سيغيب عن مواجهة الزمالك بالسوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير الجارى، خاصة أن السوبر بطولة مكملة للدورى ونفس الأمر لكأس مصر، وبالتالى حصول أى لاعب على 3 إنذارات يغيب عن أى من البطولات الثلاث فى أول مباراة مقبلة لفريقه سواء الدورى أو كأس مصر أو السوبر.

حصل مسئولو اتحاد الكرة، أمس، على التذاكر الخاصة بمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد.

ومن المقرر أن يرسل مسئولو اتحاد الكرة التذاكر الخاصة إلى ناديى الأهلى والزمالك خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الفريقين سيتوجهان إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى استعدادًا للمباراة المقرر لها 20 فبراير.