شكرا لقرائتكم تعرف على جدول ومواعيد مباريات دور الثمانية دوري مراكز الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومواجهات نصف النهائي ستكون الأولي بين الفائز من ديروط الشريف و شبرانبات مع الفائز من البصيلية والحسينات ، والمواجهة الثانية بين الفائز من المحسمة المحطة وبهاده مع الفائز من العمراوي وكفر قشاش ، علي أن تكون يومي 23 و 24 من الشهر الجاري .
كانت منافسات دور الـ 16 قد شهدت تغلب مركز شباب المحسمة المحطة ( الإسماعيلية ) علي مركز شباب شيبة ( الشرقية ) بثلاثة أهداف نظيفة ، في مباراة أقيمت علي ملعب نادي العبور في الواحدة ظهر اليوم ، ويواجه المحسمة مركز شباب بهاده في دور الثمانية الذي حقق مركز شباب بهاده (القليوبية)فوزاً صعباً علي مركز شباب كفرالباجور(المنوفية) ، وفاز مركز شباب كفر قشاش ( البحيرة ) علي مركز شباب سبورتنج ( بورسعيد ) بهدفين مقابل هدف وحيد ، في مباراة أقيمت علي ملعب مركز شباب شاوة بالقليوبية في الواحدة ظهر اليوم ، وينتظر قشاش في دور الثمانية الفائز من أقطية (شمال سيناء) والعمرواي (الأسكندرية).
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