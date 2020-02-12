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تعرف على جدول ومواعيد مباريات دور الثمانية دوري مراكز الشباب

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جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ) جدول جميع مباريات دور الثمانية من نهائيات دوري مراكز الشباب النسخة السابعة ، والتي تقام جميع مبارياتها الأحد المقبل الموافق 16 فبراير الجاري في الواحدة ظهراً ، و جاءت كالتالي : مركز شباب العمراوي (الإسكندرية) يلتقي مركز شباب كفر قشاش (البحيرة) علي ملعب مركز شباب مدينة السادات بالمنوفية ، ويلتقي شبرانبات (الغربية) مركز شباب  ديروط الشريف (أسيوط) علي ملعب مركز شباب الجزيرة  ، وعلي ملعب مركز شباب قنا ، يلتقي مركز شباب البصيلية (أسوان ) مركز شباب الحسينات(الأقصر) ، وفي المباراة الأخيرة من ربع النهائي يلتقي مركز شباب المحسمة المحطة ( الإسماعيلية ) مركز شباب بهاده علي ملعب نادي الرواد بالعاشر من رمضان.

 

ومواجهات نصف النهائي ستكون الأولي بين الفائز من ديروط الشريف و شبرانبات مع الفائز من البصيلية والحسينات ، والمواجهة الثانية بين الفائز من المحسمة المحطة وبهاده مع الفائز من العمراوي وكفر قشاش ، علي أن تكون يومي 23 و 24 من الشهر الجاري .

 

كانت منافسات دور الـ 16 قد شهدت  تغلب مركز شباب المحسمة المحطة ( الإسماعيلية ) علي مركز شباب شيبة ( الشرقية ) بثلاثة أهداف نظيفة ، في مباراة أقيمت علي ملعب نادي العبور في الواحدة ظهر اليوم ، ويواجه المحسمة مركز شباب بهاده في دور الثمانية الذي حقق مركز شباب بهاده (القليوبية)فوزاً صعباً علي مركز شباب كفرالباجور(المنوفية)  ،   وفاز مركز شباب كفر قشاش ( البحيرة ) علي مركز شباب سبورتنج ( بورسعيد ) بهدفين مقابل هدف وحيد ، في مباراة أقيمت علي ملعب مركز شباب شاوة بالقليوبية في الواحدة ظهر اليوم ، وينتظر قشاش في دور الثمانية الفائز من أقطية (شمال سيناء) والعمرواي (الأسكندرية).

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