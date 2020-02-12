شكرا لقرائتكم كارتيرون يفاضل بين مصطفي فتحي وكاسونجو لخلافة شيكابالا أمام الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، بين الثنائى مصطفي فتحي والكونغولي كاسونجو لضم أحدهما لقائمة الفريق المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقرر لها بعد غد علي لقب السوبر الافريقي، ليكون بديلا لمحمود عبد الرازق شيكابالا الذي تعرض لإصابة أدت لغيابه عن المباراة.

ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك، عن مباراة السوبر الأفريقي بعد تعرضه لإصابة في المران عبارة عن كدمة قوية، تسببت في غيابه عن المباراة لحاجته إلى برنامج تأهيلي لمدة تصل إلى 4 أيام.

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وكان كارتيرون قد استبعد 9 لاعبين من المشاركة في مباراة الترجى التونسي هم : محمد عواد ومحمد صبحى حارسا المرمى، ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحى وكاسونجو وعمر السعيد وأحمد عيد ومحمد عنتر وكريم بامبو.

وخصص الجهاز الفني لفريق الزمالك فقرة بختام المران اليوم لتسديد ركلات الجزاء، حيث تنص لائحة السوبر الأفريقي على اللجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل خلال الوقت الأصلي للمباراة.

في نفس السياق واصل كريم بامبو لاعب الزمالك، البرنامج التأهيلي الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي اخصائي الإصابات والتأهيل كما أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمود عبدالرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى في مران الفريق اليوم.