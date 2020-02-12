شكرا لقرائتكم هل يغيب لاعبو الأهلي عن سوبر الزمالك بسبب الإنذار الثالث أمام المصري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض النادي الأهلي مواجهتين غاية في الصعوبة خلال الأيام الجارية الأولي أمام المصري البورسعيدي في الدوري ، ثم الزمالك في السوبر المصري ، والسؤال الذى يطرح نفسه هل في حالة حصول لاعبى الأهلي على إنذار ثالث في مباراة المصري سيغيبون عن مباراة السوبر أم لا ، على إعتبار أن الدوري بطولة و السوبر بطولة.

مسئولو اتحاد الكرة أكدو أنه في حالة حصول لاعب من الأهلي على إنذار ثالث في مباراة المصري بالدوري المقرر لها الجمعة المقبلة ، فإنه سيغيب عن مواجهة الزمالك بالسوبر المصري المقرر لها 20 فبراير الجاري ، خاصة أن السوبر بطولة مكملة للدوري ونفس الأمر لكأس مصر ، وبالتالي حصول أي لاعب على 3 إنذارات يغيب عن أي من البطولات الثلاث في أول مباراة مقبلة لفريقه سواء الدوري أو كأس مصر أو السوبر.

حصل مسئولو اتحاد الكرة، أمس، على التذاكر الخاصة بمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد.

ومن المقرر أن يرسل مسئولى اتحاد الكرة التذاكر الخاصة إلى ناديى الأهلى والزمالك خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الفريقين سيتوجهان إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى استعدادًا للمباراة المقرر لها 20 فبراير.

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وكان هتاف "السوبر يا زمالك" هو المصاحب للجالية المصرية المتواجدة فى قطر والمصاحبة لبعثة فريق الزمالك منذ قدومه إلى مطار قطر، وتواجد الآلاف من المشجعين أمام بوابات المطار، ومطالبة اللاعبين بتحقيق السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة.

ويتواجد عدد كبير من الجالية المصرية فى قطر وقاموا بتحفيز اللاعبين سواء فى المطار أو فندق الإقامة أو ملعب التدريب.

بدأ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الدوحة على لقب السوبر الأفريقي، والتي ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع استغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للأبيض.

يفاضل الفرنسي كارتيرون بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ظهيري الفريق لمشاركة أحدهما في مباراة الترجي، حيث يرغب كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الشافي أساسي في مركز الظهير الأيسر، نظرًا لخبرته الطويلة وإجادته التعامل مع تلك المباريات، إلا أن مجهود محمد عبد الشافي يقل مع مرور الوقت في المباريات ما يقلل من واجباته قبل نهاية المباريات.