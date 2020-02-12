شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد الترجي .. بن شرقي مهاجم صريح فى السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي الملامح النهائية للتشكيل الذي سيخوض به الزمالك مباراة الترجي التونسي المقرر لها بعد غد في السوبر الأفريقي بالدوحة.

ومن المقرر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وأمامهما ثلاثي الوسط المهاجم محمد أوناجم وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومهاجم صريح مصطفي محمد.

شيكابالا يغيب عن السوبر الافريقي

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ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن مباراة السوبر الأفريقي التي تجمع الزمالك والترجي بعد غد الجمعة علي استاد الغرافة القطري في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتعرض محمود عبد الرازق شيكابالا لغصابة في المران عبارة عن كدمة قوية ، تسببت في غيابه عن المباراة لحاجته الي برنامج تأهيلي لمدة تصل إلي 4 أيام.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة بختام المران اليوم لتسديد ركلات الجزاء، وتنص لائحة البطولة على اللجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل بالوقت الأصلي للمباراة.

في نفس السياق واصل كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، البرنامج التأهيلي الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي اخصائي الإصابات والتأهيل كما أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمود عبدالرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى في مران الفريق اليوم ، واعتمدت التدريبات على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل، ويعتبر مركز حراسة المرمي أحد المراكز التي تمر بانتعاشة في الزمالك نظرا لتواجد 4 حراس مميزين ، مما يجعل كارتيرون في حيرة من اختيار الحارس الذي يقود التشكيل.