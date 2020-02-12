شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ينجح فى تمديد عقد محمود البدري 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الإسماعيلى فى تمديد عقد محمود البدرى ظهير الفريق الشاب لمدة خمسة مواسم مقبلة فى جلسة لم تستمر سوى دقائق معدودة ، شهد جلسة التوقيع محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادى .
ويأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى الحفاظ على لاعبيه المميزين الشباب وهو ما سيعود على النتائج بشكل ايجابى ويدعم عنصر الاستقرار والهدوء ضمن صفوف الفريق.
ونجح اللاعب الشاب فى تقديم أوراق اعتماده مع الفريق الأول منذ تصعيده من فريق الشباب مواليد 99 نظرا لقدراته الفنية والمهارية الكبيرة.
بعيداً عما سبق ، أخطر نادى الرجاء المغربى نظيره الإسماعيلى بموعد وصوله للإسماعيلية، وذلك الجمعة المقبل استعداداً لمباراة الفريقين معاً فى نصف نهائى البطولة العربية، ويواصل فريق الإسماعيلى استعداداته لموقعة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى البطولة العربية، بعد أن منح الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش للاعبيه إجازة من المران عقب الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، والتى أقيمت مساء الأحد الماضى على استاد الإسماعيلية، وأحرز أهداف الزمالك والإسماعيلى كل من محمود علاء من ركلة جزاء ويوسف أوباما من رأسية بينما احرز هدف الإسماعيلى باهر المحمدى من ركلة جزاء.
وطالب جوميز لاعبيه بإغلاق صفحة الدورى والتركيز فى موقعة البطولة العربية الحاسمة، وتأهل الرجاء البيضاوى المغربى إلى نصف نهائى البطولة العربية "كأس محمد السادس"، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض، وأحرز سامى فريوى هدف المباراة الوحيد لصالح مولودية الجزائر، فى الدقيقة 41 من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا من أجل التأهل.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي ينجح فى تمديد عقد محمود البدري 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.