شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ينجح فى تمديد عقد محمود البدري 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الإسماعيلى فى تمديد عقد محمود البدرى ظهير الفريق الشاب لمدة خمسة مواسم مقبلة فى جلسة لم تستمر سوى دقائق معدودة ، شهد جلسة التوقيع محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادى .

ويأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى الحفاظ على لاعبيه المميزين الشباب وهو ما سيعود على النتائج بشكل ايجابى ويدعم عنصر الاستقرار والهدوء ضمن صفوف الفريق.

ونجح اللاعب الشاب فى تقديم أوراق اعتماده مع الفريق الأول منذ تصعيده من فريق الشباب مواليد 99 نظرا لقدراته الفنية والمهارية الكبيرة.

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وفشلت محاولات النادى الإسماعيلى فى التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليقرر مجلس إدارة النادى إغلاق هذا الملف والاكتفاء بوجود الثلاثى الصاعد محمود البدرى والثنائى أحمد أيمن وإبراهيم أبو اليزيد اللذان يجيدان اللعب فى الجبهة اليسرى، وتسبب الخلاف على القيمة المادية فى فشل صفقة انتقال السورى مؤيد العجان الظهير الأيسر للوحدة السورى لصفوف النادى الإسماعيلى، حيث طلب اللاعب الحصول على 170 ألف دولار لمدة 6 أشهر وهو الأمر الذى رفضه مسئولو القلعة الصفراء، كما رفض نادى سموحة الاستغناء عن ظهيره الأيسر محمود معاذ للدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بعيداً عما سبق ، أخطر نادى الرجاء المغربى نظيره الإسماعيلى بموعد وصوله للإسماعيلية، وذلك الجمعة المقبل استعداداً لمباراة الفريقين معاً فى نصف نهائى البطولة العربية، ويواصل فريق الإسماعيلى استعداداته لموقعة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى البطولة العربية، بعد أن منح الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش للاعبيه إجازة من المران عقب الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، والتى أقيمت مساء الأحد الماضى على استاد الإسماعيلية، وأحرز أهداف الزمالك والإسماعيلى كل من محمود علاء من ركلة جزاء ويوسف أوباما من رأسية بينما احرز هدف الإسماعيلى باهر المحمدى من ركلة جزاء.

وطالب جوميز لاعبيه بإغلاق صفحة الدورى والتركيز فى موقعة البطولة العربية الحاسمة، وتأهل الرجاء البيضاوى المغربى إلى نصف نهائى البطولة العربية "كأس محمد السادس"، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض، وأحرز سامى فريوى هدف المباراة الوحيد لصالح مولودية الجزائر، فى الدقيقة 41 من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا من أجل التأهل.