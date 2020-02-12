إنييستا يبدع في أول اطلالة قارية له









اسماء السيد - ابدع صانع الالعاب الاسباني الشهير اندريس انييستا في اول اطلالة قارية له في صفوف فيسل كوبي الياباني بقيادة فريقه الى فوز كاسح على جوهر دار التعظيم الماليزي 5-1 في الجولة الاولى من مسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم.

وكان انييستا المخضرم (35) الفائز بدوري ابطال اوروبا اربع مرات في صفوف فريقه السابق برشلونة، صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف فريقه الاول بتمريرة كرة بينية رائعة باتجاه زميله كيجيرو اوغاوا احد نجوم المباراة بتسجيله ثلاثية (13).

ونجح الفريق الضيف في ادراك التعادل بواسطة ركلة جزاء سددها صفوي رشيد بعد لمسة يد من قبل المدافع البلجيكي توماس فرمايلن (27).

لكن كوبي رد بسرعة بعد 60 ثانية فقط عندما سدد كيوغو فوروهاشي كرة قوية من مشارف المنطقة ليمنح التقدم لفريقه مجددا.

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ثم كان انييستا مهندس الهدف الثالث عندما قام بتمريرة "عمياء" باتجاه اوغاوا ليضيف الهدف الثالث لفريقه (58). واضاف المهاجم البرازيلي دوغلاس الهدف الرابع بعد مجهود فردي رائع (65).

وابى الا يحقق انييستا "هاتريك" من التمريرات الحاسمة بوضعه كرة عرضية على رأس اوغاوا ليسجل الاخير "هاتريك" اهداف بدوره (72).

ووقف الجمهور مصفقا تقديرا لجهود انييستا عندما اخرجه مدرب الفريق قبل دقيقتين على نهاية المباراة.

ويأمل انييستا الفائز ب32 لقبا خلال مسيرة مظفرة، تحقيق ثالث القابه في صفوف فريقه الياباني بعد ان قاده الى كأس اليابان الشهر الماضي ثم الى الكأس السوبر اليابانية نهاية الاسبوع الماضي.