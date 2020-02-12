شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ومواعيد مباريات دور الثمانية بدورى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات) جدول جميع مباريات دور الثمانية من نهائيات دورى مراكز الشباب النسخة السابعة، والتى تقام جميع مبارياتها الأحد المقبل الموافق 16 فبراير الجارى فى الواحدة ظهراً، وجاءت كالتالى: مركز شباب العمراوى (الإسكندرية) يلتقى مركز شباب كفر قشاش (البحيرة) علي ملعب مركز شباب مدينة السادات بالمنوفية ، ويلتقي شبرانبات (الغربية) مركز شباب ديروط الشريف (أسيوط) علي ملعب مركز شباب الجزيرة ، وعلي ملعب مركز شباب قنا ، يلتقي مركز شباب البصيلية (أسوان ) مركز شباب الحسينات(الأقصر) ، وفي المباراة الأخيرة من ربع النهائي يلتقي مركز شباب المحسمة المحطة ( الإسماعيلية ) مركز شباب بهاده علي ملعب نادي الرواد بالعاشر من رمضان.

ومواجهات نصف النهائي ستكون الأولي بين الفائز من ديروط الشريف و شبرانبات مع الفائز من البصيلية والحسينات ، والمواجهة الثانية بين الفائز من المحسمة المحطة وبهاده مع الفائز من العمراوي وكفر قشاش ، علي أن تكون يومي 23 و 24 من الشهر الجاري .

كانت منافسات دور الـ 16 قد شهدت تغلب مركز شباب المحسمة المحطة ( الإسماعيلية ) علي مركز شباب شيبة ( الشرقية ) بثلاثة أهداف نظيفة ، في مباراة أقيمت علي ملعب نادي العبور في الواحدة ظهر اليوم ، ويواجه المحسمة مركز شباب بهاده في دور الثمانية الذي حقق مركز شباب بهاده (القليوبية)فوزاً صعباً علي مركز شباب كفرالباجور(المنوفية) ، وفاز مركز شباب كفر قشاش ( البحيرة ) علي مركز شباب سبورتنج ( بورسعيد ) بهدفين مقابل هدف وحيد ، في مباراة أقيمت علي ملعب مركز شباب شاوة بالقليوبية في الواحدة ظهر اليوم ، وينتظر قشاش في دور الثمانية الفائز من أقطية (شمال سيناء) والعمرواي (الإسكندرية).