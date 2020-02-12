هل يغيب لاعبو الأهلى عن سوبر الزمالك بسبب الإنذار الثالث أمام المصرى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض النادى الأهلى مواجهتين غاية فى الصعوبة خلال الأيام الجارية الأولى أمام المصرى البورسعيدى فى الدورى، ثم الزمالك فى السوبر المصرى، والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل حال حصول لاعبى الأهلى على إنذار ثالث فى مباراة المصرى سيغيبون عن مباراة السوبر أم لا؟ على اعتبار أن الدورى بطولة والسوبر بطولة.

مسئولو اتحاد الكرة أكدو أنه حال حصول لاعب من الأهلى على إنذار ثالث فى مباراة المصرى بالدورى المقرر لها الجمعة المقبلة، فإنه سيغيب عن مواجهة الزمالك بالسوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير الجارى، خاصة أن السوبر بطولة مكملة للدورى ونفس الأمر لكأس مصر، وبالتالى حصول أى لاعب على 3 إنذارات يغيب عن أى من البطولات الثلاث فى أول مباراة مقبلة لفريقه سواء الدورى أو كأس مصر أو السوبر.

حصل مسئولو اتحاد الكرة، أمس، على التذاكر الخاصة بمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد.

ومن المقرر أن يرسل مسئولو اتحاد الكرة التذاكر الخاصة إلى ناديى الأهلى والزمالك خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الفريقين سيتوجهان إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى استعدادًا للمباراة المقرر لها 20 فبراير.

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وكان هتاف "السوبر يا زمالك" هو المصاحب للجالية المصرية المتواجدة فى قطر والمصاحبة لبعثة فريق الزمالك منذ قدومه إلى مطار قطر، وتواجد الآلاف من المشجعين أمام بوابات المطار، ومطالبة اللاعبين بتحقيق السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة.

ويتواجد عدد كبير من الجالية المصرية فى قطر وقاموا بتحفيز اللاعبين سواء فى المطار أو فندق الإقامة أو ملعب التدريب.

بدأ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الدوحة على لقب السوبر الأفريقي، والتي ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع استغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للأبيض.

يفاضل الفرنسي كارتيرون بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ظهيري الفريق لمشاركة أحدهما في مباراة الترجي، حيث يرغب كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الشافي أساسي في مركز الظهير الأيسر، نظرًا لخبرته الطويلة وإجادته التعامل مع تلك المباريات، إلا أن مجهود محمد عبد الشافي يقل مع مرور الوقت في المباريات ما يقلل من واجباته قبل نهاية المباريات.