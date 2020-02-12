شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الريشة الطائرة يتأهلن لبطولة العالم بالدنمارك بعد التتويج بذهبية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل المنتخب الوطنى الأول لسيدات الريشة الطائرة، لنهائيات بطولة العالم للفرق، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 حتى 24 مايو المقبل بدولة الدنمارك، وصعد "الفراعنة" لبطولة العالم عقب التتويج بذهبية بطولة أفريقيا للفرق، المقامة بصالة رقم 2 فى استاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 10 حتى 16 فبراير الجارى.

وحصد منتخبنا الوطنى الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 2.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى للسيدات كلًا من ضحى هانى وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.

وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبا هم، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا.

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وتضم قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركتها في منافسات البطولة كل من، أحمد صلاح وأدهم حاتم ومحمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمود منتصر ومنير فايز فى منافسات فردى الرجال.

كما تضم القائمة فى منافسات فردي السيدات كل من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد. ويشارك في منافسات وزجي الرجال، أحمد صلاح ومعه أدهم حاتم، ومحمد مصطفى ومعه عبد الرحمن عبد الحكيم وأيضا محمود منتصر ومعه منير فايز.

وفي زوجي السيدات، هادية حسني معها ضحى هاني، وجنا أشرف ومعها نور يسري وأيضًا رحمة محمد ومعها هنا زاهر، وفي زوجي المختلط أحمد صلاح ومعه هادية حسني، وأدهم حاتم ومعه ضحى هاني وأخيرًا عبد الرحمن عبد الحكيم ومعه جنا أشرف.

ومن جانبه أكد هشام التهامي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن البطولة تمثل أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، نظرًا لإدراجها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى كونها مؤهلة أيضا لبطولة العالم.