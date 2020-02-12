شكرا لقرائتكم خبر عن هادية حسنى تخضع لكشف المنشطات بعد لقاء موريشيوس بالبطولة الأفريقية للريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت هادية حسنى لاعبة المنتخب الوطنى الأول للريشة الطائرة لاختبار تحليل للكشف عن المنشطات، عقب خوضها لمباراة منتخبنا الوطنى أمام نظيره منتخب موريشيوس، فى بطولة أفريقيا للكبار، المقامة بصالة رقم 2 فى استاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 10 حتى 16 فبراير الجارى.

وطلب مسئولو المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" من اللاعبة المصرية الخضوع للكشف بعد نهاية مباراة موريشيوس والتى أقيمت منذ قليل.

وحصد "الفراعنة" الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 2.

وكان منتخبنا الوطنى قد فاز على نظيره الجزائرى الجمعة بنتيجة 3 - 2، قبل أن يفوز على نظيره الجنوب أفريقى مساء أمس بنتيجة 4 - 1.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.

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وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبا هم، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركتها في منافسات البطولة كل من، أحمد صلاح وأدهم حاتم ومحمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمود منتصر ومنير فايز في منافسات فردي الرجال.

كما تضم القائمة في منافسات فردي السيدات كل من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد. ويشارك في منافسات وزجي الرجال، أحمد صلاح ومعه أدهم حاتم، ومحمد مصطفى ومعه عبد الرحمن عبد الحكيم وأيضا محمود منتصر ومعه منير فايز.

وفي زوجي السيدات، هادية حسني معها ضحى هاني، وجنا أشرف ومعها نور يسري وأيضًا رحمة محمد ومعها هنا زاهر، وفي زوجي المختلط أحمد صلاح ومعه هادية حسني، وأدهم حاتم ومعه ضحى هاني وأخيرًا عبد الرحمن عبد الحكيم ومعه جنا أشرف.

ومن جانبه أكد هشام التهامي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن البطولة تمثل أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، نظرًا لإدراجها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى كونها مؤهلة أيضا لبطولة العالم.