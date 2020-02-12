شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كارتيرون يفاضل بين لاعبين لخلافة شيكابالا أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، بين لاعبين لاختيار أحدهما للانضمام لقائمة الفريق المشاركة فى مباراة الترجى التونسى، المقرر لها بعد غد على لقب السوبر الأفريقى، ليكون بديلا لمحمود عبد الرازق شيكابالا الذى تعرض لإصابة أدت لغيابه عن المباراة.

ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك، عن مباراة السوبر الأفريقى بعد تعرضه لإصابة فى المران عبارة عن كدمة قوية، تسببت فى غيابه عن المباراة لحاجته إلى برنامج تأهيلى لمدة تصل إلى 4 أيام.

لمعرفة الثنائى المرشح لخلاف شيكابالا فى قائمة السوبر الأفريقى، اضغط هنا..

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وكان كارتيرون قد استبعد 9 لاعبين من المشاركة في مباراة الترجى التونسي هم : محمد عواد ومحمد صبحى حارسا المرمى، ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحى وكاسونجو وعمر السعيد وأحمد عيد ومحمد عنتر وكريم بامبو.

وخصص الجهاز الفني لفريق الزمالك فقرة بختام المران اليوم لتسديد ركلات الجزاء، حيث تنص لائحة السوبر الأفريقي على اللجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل خلال الوقت الأصلي للمباراة.

في نفس السياق واصل كريم بامبو لاعب الزمالك، البرنامج التأهيلي الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي اخصائي الإصابات والتأهيل كما أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمود عبدالرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى في مران الفريق اليوم، واعتمدت التدريبات على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل، ويعتبر مركز حراسة المرمي أحد المراكز التي تمر بانتعاشة في الزمالك نظرا لتواجد 4 حراس مميزين ، مما يجعل كارتيرون في حيرة من اختيار الحارس الذي يقود التشكيل ، في الوقت الذي استقر كارتيرون بنسبة كبيرة علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد وهو : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، وثلاثي الوسط المهاجم محمد اوناجم واشرف بن شرقي وزيزو " أوباما " وفي لهجوم مصطفي محمد.